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Ратиани: Мамука Бахтадзе несет ответственность за экономические провалы в стране


14.06.2018   18:43
Для начала демократических процессов в стране необходимы основополагающие перемены. А к периоду работы Мамуки Бахтадзе министром финансов существует много вопросов - заявил член "Европейской Грузии" Серго Ратиани в связи с возможным назначением Бахтадзе на пост премьер-министра, и правительственными изменениями.

По мнению Серго Ратиани, "в условиях режима Бидзины Иванишвили фигуры не имеют значения".

"Касательно Мамуки Бахтадзе, до того он был директором "ЖД Грузии", и в период его руководства грузооборот железной дороги вдвое сократился, а будучи министром финансов он полностью несет ответственность за сегодняшний экономический провал в стране"- заявил Серго Ратиани.

Напомним, что кандидатура Мамуки Бахтадзе одна из наиболее реальных на должность премьер-министра Грузии.







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