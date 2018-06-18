Состав правительства официально представлен парламенту Грузии

18.06.2018 17:56 Состав правительства официально представлен парламенту Грузии для получения вотума доверия.



Как заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе, состав правительства изменится после структурных изменений. По его словам, в рамках реформ количество министерств сократится с 14 до 11. Вместе с тем, по словам кандидата в премьер-министры, изменения коснутся шести министерств.



Согласно документу, представленному парламенту, министром экономики и устойчивого развития представлен Георгий Черкезишвили.



Министром иностранных дел – Давид Залкалиани.



Министром внутренних дел Георгий Гахария.



Министром финансов – Николоз Гагуа.



Министром образования и науки – Михаил Чхенкели.



Министром труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко.



Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению – Созар Субари.



Министром окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили.



Министром регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили.



Министром культуры и спорта – Михаил Гиоргадзе.



Министром обороны – Леван Изория.



Министром юстиции – Тея Цулукиани.



Министром по исполнению наказаний и пробации – Каха Кахишвили.



Государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.















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