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Состав правительства официально представлен парламенту Грузии
18.06.2018 17:56
Состав правительства официально представлен парламенту Грузии для получения вотума доверия.
Как заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе, состав правительства изменится после структурных изменений. По его словам, в рамках реформ количество министерств сократится с 14 до 11. Вместе с тем, по словам кандидата в премьер-министры, изменения коснутся шести министерств.
Согласно документу, представленному парламенту, министром экономики и устойчивого развития представлен Георгий Черкезишвили.
Министром иностранных дел – Давид Залкалиани.
Министром внутренних дел Георгий Гахария.
Министром финансов – Николоз Гагуа.
Министром образования и науки – Михаил Чхенкели.
Министром труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко.
Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению – Созар Субари.
Министром окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили.
Министром регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили.
Министром культуры и спорта – Михаил Гиоргадзе.
Министром обороны – Леван Изория.
Министром юстиции – Тея Цулукиани.
Министром по исполнению наказаний и пробации – Каха Кахишвили.
Государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.
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