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Состав правительства официально представлен парламенту Грузии


18.06.2018   17:56
Состав правительства официально представлен парламенту Грузии для получения вотума доверия.

Как заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе, состав правительства изменится после структурных изменений. По его словам, в рамках реформ количество министерств сократится с 14 до 11. Вместе с тем, по словам кандидата в премьер-министры, изменения коснутся шести министерств.

Согласно документу, представленному парламенту, министром экономики и устойчивого развития представлен Георгий Черкезишвили.

Министром иностранных дел – Давид Залкалиани.

Министром внутренних дел Георгий Гахария.

Министром финансов – Николоз Гагуа.

Министром образования и науки – Михаил Чхенкели.

Министром труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко.

Министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению – Созар Субари.

Министром окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили.

Министром регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили.

Министром культуры и спорта – Михаил Гиоргадзе.

Министром обороны – Леван Изория.

Министром юстиции – Тея Цулукиани.

Министром по исполнению наказаний и пробации – Каха Кахишвили.

Государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.






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