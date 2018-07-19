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Правительство Армении поясняет позицию против резолюций по Грузии в ООН


19.07.2018   12:06
В правительстве Армении поясняют, почему выступают против резолюций, инициированных по Грузии в ООН, которые предусматривают возвращение беженцев в регионы Абхазии и Цхинвали.

«В Грузии довольно болезненно реагируют на позицию Армении. Почему не может страна, например, воздерживаться во время голосования?» — с таким вопросом журналист грузинского "Первого канала" обратился к пресс-секретарю внешнеполитического ведомства Армении Тиграну Балаяну и советнику премьер-министра Армении по внешним отношениям Арсену Харатяну.

В правительстве Армении признают, что разговор на эту тему с грузинской стороной ведется уже много лет.

«Мы на высшем уровне предлагали коллегам: согласуем и будем воздерживаться от голосования по резолюциям против друг друга. Также, не будем подписывать заявления, которые противоречат интересам Грузии и Армении. Мы предлагали это на высшем уровне. Грузинская сторона до сих пор отвечала нам, что не может этого. Вот в чем дело», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян Первому каналу.

А по информации советника премьер-министра Армении Арсена Харатяна, между сторонами существует определенное соглашение, что разногласия по отдельным вопросам в международных организациях не будут негативно отражаться на двухсторонних отношениях стран.

«Давайте будем говорить, давайте согласимся. В ООН есть резолюция, когда Грузия выступает против интересов Армении», — отметил Харатян.






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