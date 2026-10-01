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МВД начало расследование по делу о родах 13-летней девочки в Марнеули


01.10.2026   21:38


Министерство внутренних дел начало расследование по факту родов 13-летней девочки-подростка в Марнеули.

По распространённой информации, в марнеульском роддоме она родила близнецов, один из которых скончался.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование по факту ведётся по части первой статьи 140 Уголовного кодекса, которая подразумевает половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.


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