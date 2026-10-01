|
|
|
МВД начало расследование по делу о родах 13-летней девочки в Марнеули
01.10.2026 21:38
Министерство внутренних дел начало расследование по факту родов 13-летней девочки-подростка в Марнеули.
По распространённой информации, в марнеульском роддоме она родила близнецов, один из которых скончался.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование по факту ведётся по части первой статьи 140 Уголовного кодекса, которая подразумевает половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна