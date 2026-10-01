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Более 100 студентов поступили на профессиональные программы Государственного университета в Батуми
01.10.2026 21:21
В Центре управления профессиональными программами и непрерывного образования Государственного университета в Батуми прошла встреча со студентами, поступившими в 2026 году на профессиональные образовательные программы.
В этом году впервые поступить на такие программы стало возможно по результатам единых национальных экзаменов. По новой системе в университет приняли более 100 студентов.
Ректор Государственного университета в Батуми Тите Арошидзе поздравил студентов с началом учёбы. По его словам, новая система позволит готовить квалифицированных специалистов с учётом потребностей рынка труда, повысит возможности дальнейшего трудоустройства и продолжения образования.
Директор Центра управления профессиональными программами и непрерывного образования Бадри Гечбаиа рассказал о возможностях профессионального развития и трудоустройства. Он также подчеркнул важность сотрудничества университета с работодателями.
Студентов поздравили заместители ректора Гиорги Катамадзе и Тамар Сирадзе, представители организаций-партнёров и работодатели.
В 2026 году набор проводился по следующим направлениям:
• фармация (аптечное дело);
• бухгалтерский учёт;
• дошкольное воспитание;
• сестринское дело;
• библиотечное дело;
• финансовые услуги.
Студентам, поступившим с наиболее высокими баллами, вручили сертификаты.
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