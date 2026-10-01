На территории Старого Батумского бульвара снесли здание «Фотопавильона»

01.10.2026 21:11





По информации «The Ajara Times», его демонтаж начался без предварительного предупреждения.



В администрации Батумского бульвара заявляют, что постройка находилась в аварийном и амортизированном состоянии, поэтому её реабилитация была уже невозможна.



«Согласно генплану, здание было неприглядным и амортизированным, в связи с чем подлежало демонтажу. Кроме того, у здания-сооружения истек срок действия договора аренды», — заявили в администрации города.



Одноэтажная постройка находилась в собственности мэрии Батуми, издание Batumelebi сообщало, что здание имело статус памятника культурного наследия.



Десятилетия с советских времен объект использовался как фотоателье и комната смеха. Как нам рассказали батумские жители, это было частью местного колорита — за полвека (или даже больше) у всех появились фото с белой лошадкой из этого павильона. И стоит отметить, не только у батумских, но и у тбилисских.





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