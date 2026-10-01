В Аджарии на поддержку пожилых людей выделено более 6 млн лари

01.10.2026 21:18





1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В честь этой даты министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе вместе с заместителями посетила пожилых людей, проживающих в доме милосердия имени святой мученицы Екатерины в Батуми.



Для его подопечных организовали бесплатные медицинские обследования. Пожилых людей консультировали невролог, гастроэнтеролог, ортопед-травматолог, дерматолог, радиолог и офтальмолог Республиканской клинической больницы в Батуми. При необходимости пациентам предоставляли дополнительную медицинскую помощь.



К акции также присоединилась супруга председателя правительства Аджарии Софио Бакуридзе. Она пообщалась с проживающими в доме милосердия и узнала о предоставленной им медицинской помощи.



В Аджарии действует несколько специальных программ поддержки пожилых людей. В общей сложности на эти цели из бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии выделено более 6 млн лари.



Среди программ:



• единовременная выплата 5000 лари гражданам старше 100 лет;

• обеспечение пожилых людей средствами передвижения и другими вспомогательными средствами;

• предоставление слуховых аппаратов людям с нарушениями слуха;

• обеспечение специализированным проживанием пожилых пациентов с психическими расстройствами;

• скрининг на остеопороз;

• другие медицинские и социальные услуги.



Кроме специальных программ, пожилые жители Аджарии имеют приоритет при получении помощи и в рамках ряда других программ министерства.





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