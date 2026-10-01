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В Аджарии на поддержку пожилых людей выделено более 6 млн лари
01.10.2026 21:18
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В честь этой даты министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе вместе с заместителями посетила пожилых людей, проживающих в доме милосердия имени святой мученицы Екатерины в Батуми.
Для его подопечных организовали бесплатные медицинские обследования. Пожилых людей консультировали невролог, гастроэнтеролог, ортопед-травматолог, дерматолог, радиолог и офтальмолог Республиканской клинической больницы в Батуми. При необходимости пациентам предоставляли дополнительную медицинскую помощь.
К акции также присоединилась супруга председателя правительства Аджарии Софио Бакуридзе. Она пообщалась с проживающими в доме милосердия и узнала о предоставленной им медицинской помощи.
В Аджарии действует несколько специальных программ поддержки пожилых людей. В общей сложности на эти цели из бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии выделено более 6 млн лари.
Среди программ:
• единовременная выплата 5000 лари гражданам старше 100 лет;
• обеспечение пожилых людей средствами передвижения и другими вспомогательными средствами;
• предоставление слуховых аппаратов людям с нарушениями слуха;
• обеспечение специализированным проживанием пожилых пациентов с психическими расстройствами;
• скрининг на остеопороз;
• другие медицинские и социальные услуги.
Кроме специальных программ, пожилые жители Аджарии имеют приоритет при получении помощи и в рамках ряда других программ министерства.
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