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Джапаридзе: Употребление марихуаны в Грузии полностью легально
30.07.2018 22:02
По заявлению члена партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе, после решения Конституционного суда употребление марихуаны легализовано. Об этом Джапаридзе заявил после объявления решения Конституционного суда.
«Хочу всех вас поздравить с решением, которое вынес Конституционный суд. Этим решением Грузия стала более свободной страной. Решением Конституционного суда, отменено административное наказание за употребление марихуаны, это означает, что употребление марихуаны в Грузии полностью легально. В этой стране человека больше не смогут наказать за употребление марихуаны», - заявил Джапаридзе.
В Грузии отменено наказание за употребление марихуаны. Соответствующее решение принял сегодня Конституционный суд.
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