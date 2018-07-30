Джапаридзе: Употребление марихуаны в Грузии полностью легально

30.07.2018 22:02



«Хочу всех вас поздравить с решением, которое вынес Конституционный суд. Этим решением Грузия стала более свободной страной. Решением Конституционного суда, отменено административное наказание за употребление марихуаны, это означает, что употребление марихуаны в Грузии полностью легально. В этой стране человека больше не смогут наказать за употребление марихуаны», - заявил Джапаридзе.



В Грузии отменено наказание за употребление марихуаны. Соответствующее решение принял сегодня Конституционный суд.



По заявлению члена партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе, после решения Конституционного суда употребление марихуаны легализовано. Об этом Джапаридзе заявил после объявления решения Конституционного суда.«Хочу всех вас поздравить с решением, которое вынес Конституционный суд. Этим решением Грузия стала более свободной страной. Решением Конституционного суда, отменено административное наказание за употребление марихуаны, это означает, что употребление марихуаны в Грузии полностью легально. В этой стране человека больше не смогут наказать за употребление марихуаны», - заявил Джапаридзе.В Грузии отменено наказание за употребление марихуаны. Соответствующее решение принял сегодня Конституционный суд.











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