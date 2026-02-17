|
В Озургети в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина
17.02.2026 20:58
В Озургети в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина. По существующей информации, машина взорвалась в тот момент, когда в нее садился мужчина.
В автомобиле находился криминальный авторитет Звиад Джинчарадзе, известный по прозвищу «Джумата».
Пострадавшего в результате взрыва доставили в клинику «Медальфа» в Озургети.
По имеющейся информации, взрыв произошёл в тот момент, когда Джинчарадзе сел в машину после выхода с поминок. Предполагается, что взрывное устройство было установлено заранее и, вероятно, приведено в действие дистанционно — при помощи пульта управления.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 19-108 УК, которая подразумевает попытку умышленного убийства.
