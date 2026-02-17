Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Озургети в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина


17.02.2026   20:58


В Озургети в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина. По существующей информации, машина взорвалась в тот момент, когда в нее садился мужчина.

В автомобиле находился криминальный авторитет Звиад Джинчарадзе, известный по прозвищу «Джумата».

Пострадавшего в результате взрыва доставили в клинику «Медальфа» в Озургети.

По имеющейся информации, взрыв произошёл в тот момент, когда Джинчарадзе сел в машину после выхода с поминок. Предполагается, что взрывное устройство было установлено заранее и, вероятно, приведено в действие дистанционно — при помощи пульта управления.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 19-108 УК, которая подразумевает попытку умышленного убийства.


