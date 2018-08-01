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Саакашвили провозглавил принцип «все минус Иванишвили»


01.08.2018   19:23
Я за то, чтобы двигаться вперед по принципу «все минус один». Иванишвили главный виновник всего того, что происходит в Грузии, и Иванишвили должен ответить лично, и своим состоянием. Всех остальных надо оставить в покое. Об этом заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вчера в эфире телекомпании "Рустави 2".

По его словам, за последние два года состояние Иванишвили достаточно выросло.

"Иванишвили использует государственные ресурсы, и грузинский народ беднеет из-за того, что Иванишвили богатеет. Его состояние, активы Грузии, сделанные в Грузии за последние два года деньги, составляют, как минимум, 4-5 миллиардов. Грузия обеднела, если в мое время экономика возросла четыре раз, во время Иванишвили она уже не растет, но зато растет состояние Иванишвили. Я доставал деньги для Грузии, Иванишвили достает деньги в Грузии"- заявил Михеил Саакашвили.

По его же словам, Иванишвили должен ответить перед судом, и, по мнению лидера ЕНД, будет хорошо, если Верховный суд будет укомплектован иностранными судьями.

По словам Саакашвили, он не доверяет нынешним институтам.

В то же время по заявлению Михеила Саакашвили, следующее правительство должно выплатить несправедливые долги в банках деньгами Иванишвили.






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