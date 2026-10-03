80 человек задержаны в Грузии за связь с т.н. воровским миром

03.10.2026 13:58





Сотрудники департамента центральной криминальной полиции Министерства ВД совместно с Генеральной прокуратурой Грузии в течение последних 24 часов в результате масштабного полицейского мероприятия, проведенного в Тбилиси и регионах, задержали 80 человек, связанных с т.н. воровским миром.



Еще 14 лицам будет предъявлено обвинение, части из них в пенитенциарном учреждении, части - заочно. Среди них один находящийся за границей т.н. вор в законе.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



«В результате интенсивного расследования, проведенного правоохранителями, в том числе в результате скрытых следственных действий, осуществленных на основании постановления судьи, установлено, что участники окружения т.н. вора в законе Георгия Гоголадзе, действуя от его имени и под его покровительством, систематически устраивали т.н. «воровские разборки» и принимали решения в соответствии с т.н. «воровскими традициями».



В частности, обвиняемые в разное время и в разных местах рассматривали финансовые споры между сторонами и по результатам т.н. воровских разборок обязывали одну из спорящих сторон выплатить определенную сумму другой, а также в свою пользу.



В случае невыполнения возложенного обязательства или нарушения установленного срока они угрожали гражданам физической расправой и лишением жизни.



В результате личного обыска обвиняемых, обыска их жилых домов и автомобилей правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых обвиняемые связывались друг с другом и с находящимся за границей т.н. вором в законе. Кроме того, в ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, деньги и наркотические средства.



Следствие ведется по статьям 223 прима, 223 терция, 223 кварта и 236 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.





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