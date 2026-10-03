У пенитенциарного учреждения №6 в Рустави родственники осужденного Георгия Давитадзе проводят акцию

03.10.2026 13:53





У пенитенциарного учреждения №6 в Рустави родственники осужденного Георгия Давитадзе проводят акцию.



Они говорят о насилии в отношении Давитадзе и требуют полностью обнародовать кадры, на которых, по их словам, запечатлено насилие над осужденным.



По словам матери Георгия Давитадзе Ирмы Давитадзе, должны быть наказаны конвоиры, которые, по ее словам, применяют насилие к заключенным.



«Насильник Трапаидзе, со своими негодяями, которых собрал, применяют насилие к заключенным, и я этого не прощу. Они должны понести ответственность за все это. 9-летних кровавых палачей заменили другие», - заявила Ирма Давитадзе.



Что касается уже опубликованной пенитенциарным учреждением видеозаписи, на которой, по пояснению ведомства, запечатлено пребывание Георгия Давитадзе в комнате деэскалации, Ирма Давитадзе заявляет, что эти кадры не отражают произошедшее полностью.



«Показали кадры продолжительностью 2–3 секунды. И там тот, кто хочет увидеть, что происходит, прекрасно увидит. Эти 10 палачей окружили Георгия, который упал и обмяк на кровати, вывернули ему все. Видны и движения рук, то, что они совершии. Остальные палачи образовали стену, чтобы это не было хорошо видно. Кроме того, еще 5 файлов, которые прокуратура Рустави была обязана мне показать. Некоторые коцы отказываются в это верить, утверждая, что мы это выдумали, пусть обнародуют кадры со звуком», - заявила Ирма Давитадзе.





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