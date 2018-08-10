Началась раздача ноутбуков для первоклассников и их педагогов

10.08.2018 14:49 Уже куплены 55 000 ноутбуков фирмы "Acer" для раздачи первоклассникам и их преподавателям. В Агентстве развития образовательной, научной инфраструктуры заявили, что ведомство купило компьютеры у победившей в тендере компании UGT, и уже началась их раздача в школах.



Что касается первоклашек, по информации Министерства образования, науки, культуры и спорта, на данное время в публичных и частных школах в целом зарегистрировано 50 014 первоклассников.



По сообщению министерства, данные могут несколько измениться, но в настоящее время в государственных школах всего зарегистрированы 49 432 первоклассников, а в частных 5 892.

















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