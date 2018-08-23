Ангела Меркель в Тбилиси: Я выполнила обещание приехать

23.08.2018 20:39 Разделенная Германия стала сильной и единой нацией, мы надеемся на такое же будущее и для Грузии, — заявил сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Прибывшая сегодня в Тбилиси с официальным визитом Ангела Меркель приехала на встречу в резиденцию Авлабари сразу после переговоров и пресс-конференции с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе.



«Германия многие годы поддерживала Грузию. С самого начала нашей независимости немцы взяли на себя лидерство в поддержке развития нашей страны. Когда мы думаем о своем будущем и самых проблемных вопросах, мы помним, что Германия была разделена и стала затем единой и сильной нацией, лидером европейских процессов. Мы надеемся на такое же будущее для Грузии и знаем, что на этом пути в лице Германии у нас есть хороший друг», — сказал Георгий Маргвелашвили во время встречи.



В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что выполнила обещание побывать в Грузии.

«Я несколько раз обещала вам приехать и вот, наконец-то, сумела выполнить обещание. Однако, я знаю, что для этого потребовалось много времени. Я рада видеть Грузию на пути улучшения демократии и экономического положения. Думаю, что вы достигли очень большого прогресса за последние десять лет», — сказала Меркель.



Главной темой визита Меркель в Грузию является ситуация, создавшаяся на оккупированных территориях, вопросы безопасности и российская политика в отношении Грузии, — об этом сказано в официальном сообщении администрации президента.



Разговор на встрече также коснулся повышения оборонной способности Грузии, так как в оборонной сфере между Грузией и Германией установилось довольно интенсивное сотрудничество, которое еще больше усилит грузинскую демократию, — отмечается в сообщении.



Стороны обсудили на встрече широкий спектр вопросов, стоящих в повестке дня отношений двух стран: торговля, экономические, культурные и гуманитарные связи. Также вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и те направления, которые должны сделать отношения между странми более интенсивными.



Во встрече Ангелы Меркель и Георгия Квирикашвили принимали участие: государственный секретарь Германии, глава федеральной службы прессы Штефан Заиберт, посол Германии в Грузии Хайки Паич, советник канцлера по международным вопросам и безопасности Ян Хейкер, советник канцлера по вопросам экономики и финансовой политики Ларс Хердрик Ройлер, советник канцлера по вопросам европейской политики Уве Корсепиус, глава Южнокавказского отделения Матиас Лютенберг, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, секретарь президента по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе, посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

