Кандидат в президенты Грузии будет реклаироваться на 24-х порносайтах

10.09.2018 20:57 В рамках предвыборной кампании партия "Гирчи" разослала 24 порнографическим сайтам просьбу о размещении рекламных баннеров. Об этом заявил "Нетгазете" кандидат в президенты партии Зураб Джапаридзе.



Первым порносайтом, удовлетворившим требование "Гирчи", является Pornhub. Вошедшие на сайт потребители из Грузии уже могут увидеть два баннера с надписями "Я не обещаю вам увеличить размер", и "Больше секса, больше свободы". С баннера он попадет на сайт партии girchi.ge, где увидит форму сторонника "Шишки".



По словам Зураба Джапаридзе, Pornhub первым отозвался на послание партии, и после соответствующих процедур, без условий удовлетворил их просьбу.



"Мы выбрали не только Pornhub. Мы выбрали 24 порно-сайтов, на которых больше всего трафика из Грузии. Pornhub первый сайт, который отозвался, и дал нам пройти соответствующие процедуры. Они не знали грузинского алфавита, интересовались, о чем была надпись, и не противоречила ли она их политике. Как выяснилось, там рекламу не размещали не только политические партии, но и коммерческие компании. Мы были первыми, и нам пришлось научить Pornhub грузинскому алфавиту. Когда подтвердилось, что там не было ничего такого, дали согласие, и поместили рекламу"- заявил Джапаридзе "Нетгазете".



На одном баннере, размещенном на сайте, изображена женщина, а на другом – мужчина. Из них только женщина обнаженная, но Зураб Джапаридзе не видит в этом проблему:



"Правду говоря, мы много не думали об этом, но можете сказать, что в этой части я субъективный, и для меня обнаженная женщина красивей и привлекательней, чем обнаженный мужчина".



По заявлению Джапаридзе, размещение рекламы на Pornhub стоит дешево, и является эффективным. Баннеры уже посмотрели до 150 000 человек, и несколько сотен перешли на сайт "Шишки":



"Это очень дешево, практически бесплатная реклама. В случае Pornhub вы практически платите соответственно тому, сколько человек кликнет на баннер. Сразу же, как только кликнет на баннер, потребитель переходит на портал "Гирчи", где может зарегистрироваться как сторонник "Шишки". Если правильно помню, 200 человек перешли на портал, и уже зарегистрировались. 200 человек означает, что нам надо заплатить около 6 долларов…



Целью, в действительности, была реклама, и эту функцию он выполнил. Уже зафиксировано 150 000 просмотра, и это будет по-прежнему продолжаться. Кроме того, это стало новостью, и все СМИ пишут об этом, так что в любом случае это для меня позитив. Одни будут смеяться, другие насмехаться над нами, кто-то будет ругаться, но наши активности всегда сопровождаются такими явлениями".



Зураб Джапаридзе уже зарегистрировался в ЦИК кандидатом в президенты. Для того чтобы принять участие в президентских выборах, ему нужно 25 000 подписей.

















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