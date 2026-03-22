Илия II похоронен в Сионском патриаршем соборе


22.03.2026   17:36


Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II был похоронен в Сионском патриаршем соборе. До захоронения в храме была совершена панихида в память о душе Блаженнейшего.

Патриарха перенесли процессией из собора Святой Троицы в Сионский патриарший собор. его Вынос тела из кафедрального собора Самеба проходил под скандирование «Мы любим тебя, Патриарх!» и аплодисменты. По всему периметру от Самеба до Сионского собора располагались военнослужащие, державшие в руках флаги Грузии.

В траурной процессии приняли участие тысячи людей.


