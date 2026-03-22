Путин передал местоблюстителю Шио и грузинскому народу соболезнования в связи с кончиной Илии II

22.03.2026 17:18





Президент России Владимир Путин через представленную на гражданской панихиде Католикоса-Патриарха всея Грузии российскую делегацию передал местоблюстителю Шио и грузинскому народу соболезнования в связи с кончиной Илии II, сообщает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.



«Местоблюстителю патриаршего престола Грузинской православной церкви митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио и всему грузинскому народу были переданы слова соболезнования и поддержки от имени Президента Российской Федерации В.В.Путина.



В России с глубокой печалью восприняли известие о кончине святейшего Патриарха Илии II, который был подлинным духовным лидером грузинского народа и являл собой пример самоотверженного служения церкви и людям. Патриарх Илия II всеми силами стремился к сохранению православного единства и защите традиционных ценностей, которые составляют основу грузинской идентичности.



Многолетняя архипастырская деятельность снискала его святейшеству выдающийся авторитет и заслуженное уважение во всем христианском мире.Российский народ скорбит вместе с грузинским», — сказано в заявлении.



Напомним, в Грузии для участия в богослужении в связи с кончиной Патриарха Илии II и его похоронах 21 марта в Тбилиси прибыла делегация российского духовенства во главе с митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином (Тупеко).



21 марта настоятель храма Георгия Победоносца в Москве Федор Кречетов заявил, что в Грузию отправилась «очень большая делегация – 80 человек».



Tabula писала, что среди них – экс-глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Иларион (Алфеев). Издание напоминает, что в 2017 году он прибыл в Тбилиси с однодневным визитом, состоявшимся за несколько дней до избрания митрополита Шио (Муджири) местоблюстителем патриаршего престола. Впоследствии некоторые церковные иерархи допускали, что митрополит Иларион мог повлиять на это решение.



В Самеба Вселенский патриарх Варфоломей I провел обряд отпевания вместе с местоблюстителем патриаршего престола Шио и представителями Священного Синода.



«Визит Вселенского Патриарха является проблемой для российских делегаций. После предоставления автокефалии Украинской православной церкви Москва в одностороннем порядке разорвала евхаристические связи с Константинополем, поэтому не может стоять рядом с ним на мессе», — ранее писали СМИ.



Добавим, между Тбилиси и Москвой нет дипломатических отношений, что осложняет официальные визиты. Последний раз пециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был в Грузии в 2017 году. Тогда экс-глава Минкультуры РФ заявил, что в результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны. И что между Тбилиси и Москвой должны выстраиваться не столько родственные отношения, сколько дружественные.



Источник: СОВА

