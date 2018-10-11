|
|
Для получения ПМЖ в Грузии может понадобиться знание грузинского языка
11.10.2018 15:14
Без знания грузинского языка возможно, иностранцам уже не дадут разрешение на постоянное жительство в Грузии. Об этом сказано в проекте поправок к закону "О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданство".
Автором законопроекта является парламентская фракция "Национальное движение". В пояснительной записке проекта сказано, что законодательная инициатива предусматривает ужесточение разрешения трудового и постоянного жительства в стране, а также нелегальной иммиграции.
"Цель инициативы, ужесточить правило выдачи разрешения на постоянное жительство. Только проживание в течение 6 лет на основании вида на жительство не должно быть достаточным условием для постоянного проживания. В виде дополнительного требования считаем необходимым знание государственного языка на элементарном уровне, и осуществленную в Грузии инвестицию, или собственность как минимум стоимостью 200 000 долларов США в эквиваленте в лари"- сказано в пояснительной записке.
Парламентский комитет отраслевой экономики и экономической политики рассмотрел законопроект к первому слушанию, и поддержал его принципы. Голосование состоится на следующем заседании.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна