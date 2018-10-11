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Для получения ПМЖ в Грузии может понадобиться знание грузинского языка


11.10.2018   15:14
Без знания грузинского языка возможно, иностранцам уже не дадут разрешение на постоянное жительство в Грузии. Об этом сказано в проекте поправок к закону "О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданство".

Автором законопроекта является парламентская фракция "Национальное движение". В пояснительной записке проекта сказано, что законодательная инициатива предусматривает ужесточение разрешения трудового и постоянного жительства в стране, а также нелегальной иммиграции.

"Цель инициативы, ужесточить правило выдачи разрешения на постоянное жительство. Только проживание в течение 6 лет на основании вида на жительство не должно быть достаточным условием для постоянного проживания. В виде дополнительного требования считаем необходимым знание государственного языка на элементарном уровне, и осуществленную в Грузии инвестицию, или собственность как минимум стоимостью 200 000 долларов США в эквиваленте в лари"- сказано в пояснительной записке.

Парламентский комитет отраслевой экономики и экономической политики рассмотрел законопроект к первому слушанию, и поддержал его принципы. Голосование состоится на следующем заседании.







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