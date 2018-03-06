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Илия Второй просит премьера Индии оставить мощи святой царицы Кетеван в Грузии еще на шесть месяцев


06.03.2018   18:08
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II обращается к премьер-министру Индии с просьбой оставить мощи святой царицы Кетеван еще на шесть месяцев.

В письме Патриарх выражает благодарность в связи с временным привозом на родину мощей великомученицы Кетеван.

«Выражаем благодарность в связи с временным привозом святых мощей великомученицы царицы Кетеван на родину и надеемся, что срок пребывания в Грузии (который истекает в марте) продлится еще», — отмечается в письме патриарха.






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