МВД распространяет заявление в связи с акцией, анонсированной на сегодня «Национальным движением»

01.10.2026 17:30





Министерство внутренних дел Грузии откликается на запланированную на сегодня акцию «Единого национального движения» и призывает участников акции не мешать подготовительным работам к мероприятиям «Тбилисоба 2026» и не заходить на территории, где соответствующие службы ведут работы.



В заявлении МВД также говорится, что особенно важно, чтобы граждане не приближались к территории, прилегающей к «кувшинам» Рике, где проводятся демонтажные работы.



Согласно заявлению, полиция на месте будет обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан, а в рамках предоставленных законом полномочий примет соответствующие меры реагирования.



«Как уже неоднократно разъяснялось организаторам акции, на площади Европы и прилегающей к парку Рике территории в связи с мероприятиями «Тбилисоба 2026» соответствующие службы Тбилисского муниципалитета уже приступили к необходимым подготовительным работам.



Министерство внутренних дел призывает организаторов и участников собрания не препятствовать подготовительным работам к мероприятиям «Тбилисоба 2026» и не заходить на территории, где соответствующие службы проводят работы.



При этом особенно важно, чтобы граждане не приближались к территории, прилегающей к «кувшинам» Рике, где проводятся демонтажные работы. Исходя из специфики работ, вход граждан на указанную территорию и передвижение по ней сопряжены с повышенным риском безопасности и могут создать угрозу их жизни и здоровью.



Министерство внутренних дел еще раз призывает организаторов и участников акции не выходить за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях, учитывать ситуацию на месте, соблюдать правила безопасности, не мешать проводимым работам и подчиняться законным требованиям полиции.



Полиция на месте будет обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан и в рамках предоставленных законом полномочий предпримет соответствующее реагирование», - говорится в заявлении.





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