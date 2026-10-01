Папуашвили встретился с парламентской делегацией Беларуси

01.10.2026 16:15





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с делегацией действующей в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь группы дружбы с Грузией.



По информации пресс-службы парламента, на встрече было подчеркнуто, что Грузию и Беларусь связывают длительные дружественные отношения.



«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, туризма и культуры.



Белорусская сторона отметила, что 3 октября в Беларуси пройдет фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба в Минске», который каждый раз принимает десятки тысяч гостей.



На встрече было подчеркнуто значение парламентской дипломатии для дальнейшего развития двусторонних отношений. Была выражена готовность к дальнейшему углублению связей между парламентскими группами дружбы и профильными комитетами», — говорится в информации, распространенной пресс-службой парламента.



Делегация группы дружбы с Грузией примет участие в запланированной в Тбилиси конференции, посвященной 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии.



Во встрече также принял участие руководитель группы дружбы с парламентом Республики Беларусь в парламенте Грузии Ираклий Кадагишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





