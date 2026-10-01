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Цитлидзе: Сегодняшняя акция должна стать началом масштабных акций в стране
01.10.2026 16:08
Сегодняшняя акция не будет акцией, которая проведена и на этом закончилось - напротив, эта акция должна стать началом того, что в стране начнутся масштабные акции, - об этом журналистам заявила один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.
По её словам, единственный способ оказать давление на «Грузинскую мечту» - это акции.
«Мы не собираемся вступать в противодействие и конфронтацию с Министерством внутренних дел. Мы намерены провести эту акцию мирно и спокойно. Министерство внутренних дел не может нам помешать реализовать по непонятной причине наше конституционное право и мирно и спокойно собраться.
В целом мы должны возобновить акции, и эти акции должны перерасти в ещё более широкомасштабные . «Национальное движение» здесь играет главную роль. Эта акция не будет такой, которая проведена и на этом закончилось. Напротив, эта акция должна стать началом того, что в стране начнутся масштабные акции. Так мы смотрим на освобождение не только Михаила Саакашвили, но и всех политических заключённых. В стране есть политические заключённые, в том числе журналисты, активисты, студенты. Людей задерживают за то, что они стоят на тротуаре, и в этих условиях единственное, чем мы можем оказывать давление на режим внутри страны, - это акции», - заявила Цитлидзе.
Для справки, по информации председателя правящего совета «Национального движения» Ираклия Павленишвили, они получили от Министерства внутренних дел отказ в проведении акции, запланированной 1 октября в парке Рике. Несмотря на это, 1 октября в 17:00 они всё-таки соберутся у «кувшинов» на Рике.
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