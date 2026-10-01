Под санкции Великобритании попали четыре гражданина Грузии

01.10.2026 16:11





Великобритания ввела санкции против лиц, участвующих в распространении поддерживающей Кремль дезинформации, в том числе 4 граждан Грузии, - сообщает правительство Великобритании.



Великобритания расширила санкционный список в отношении России.



«Сегодняшний пакет включает семь физических лиц, в том числе четырёх граждан Грузии, которые участвуют в распространении дезинформации, поддерживающей Кремль - начиная легитимацией оккупации Россией территории Украины и заканчивая службой в назначенной Россией власти в оккупированной Южной Осетии», - говорится в заявлении правительства Великобритании.



В санкционный список вошли: Николоз Мжаванадзе, Георгий Иремадзе, Мамука Пипия и Паата Абуладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





