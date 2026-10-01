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Под санкции Великобритании попали четыре гражданина Грузии
01.10.2026 16:11
Великобритания ввела санкции против лиц, участвующих в распространении поддерживающей Кремль дезинформации, в том числе 4 граждан Грузии, - сообщает правительство Великобритании.
Великобритания расширила санкционный список в отношении России.
«Сегодняшний пакет включает семь физических лиц, в том числе четырёх граждан Грузии, которые участвуют в распространении дезинформации, поддерживающей Кремль - начиная легитимацией оккупации Россией территории Украины и заканчивая службой в назначенной Россией власти в оккупированной Южной Осетии», - говорится в заявлении правительства Великобритании.
В санкционный список вошли: Николоз Мжаванадзе, Георгий Иремадзе, Мамука Пипия и Паата Абуладзе.
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