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Православная Церковь отмечает сегодня Вербное воскресенье
01.04.2018 11:55
Православная Церковь сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, отмечает Вход Иисуса Христа в Иерусалим - Вербное воскресенье.
В связи с этим в храмах проходят праздничные службы.
Праздник Входа Иисуса в Иерусалим также называется Неделей ваий или Вербным воскресеньем ввиду использования в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб).
Как сказано в Евангелии, Иисус Христос направился в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи. Многие из народа с радостным чувством последовали за Ним. Люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.
В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.
В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии. Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне.
За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа.
Великий пост начался в этом году 19 февраля и продлится он до 8 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.
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