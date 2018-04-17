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В Батуми начинается 43-я Всемирная шахматная олимпиада


17.04.2018   09:42
Министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе завтра в конгресс-холле гостиницы «Билтмор» официально представит 43-ю Всемирную шахматную олимпиаду - «Батуми 2018».

Как сообщают в Министерстве культуры и спорта, почетным гостем мероприятия будет посол доброй воли олимпиады, экс-чемпион мира по классическим шахматам и чемпион мира по быстрым шахматам Вишванатан Ананд.

На мероприятии будут присутствовать представители правительственных структур и аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, именитые шахматисты, ветераны грузинского спорта и олимпийские чемпионы, а также успешные люди из сферы культуры и бизнес-сектора.

Будут названы грузинские послы доброй воли 43-й шахматной олимпиады.

43-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 6 октября. Для того, чтобы присутствовать на этом огромном спортивном форуме Грузию посетят до 4 тысяч гостей из 189 стран. Право принимать олимпиаду Батуми добился в 2014 году на Генеральной ассамблее FIDE в Торонто, где получил 93 голоса, а конкурент – город Дурбан (Южная Африка) – 58.






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