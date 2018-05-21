Самым матерящимся городом России назван Пермь - исследование

21.05.2018 10:41 По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2018 года жители Перми (1), Воронежа (2) и Иваново (3) чаще всего ругаются матом.



Далее следуют такие города, как: Оренбург (4), Тамбов (5), Челябинск (6), Кемерово (7), Брянск (8), Ростов-на-Дону (9), Липецк (10), Саратов (11), Екатеринбург (12), Чебоксары (13), Саранск (14), Волгоград (15), Хабаровск (16), Краснодар (17), Москва (18), Томск (19), Тверь (20), Ставрополь (21), Иркутск (22), Санкт-Петербург (23), Ижевск (24), Нижний Новгород (25), Киров (26), Новосибирск (27), Омск (28), Владивосток (29), Казань (30).



Жителям городов задавались три вопроса: Скажите, Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом? – исходя из ответов, был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России.



Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET прокомментировал результаты рейтинга: «Мы были несколько удивлены полученными результатами».



Эксперт отметил, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент, на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.



Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.















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