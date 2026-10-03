Хоштария: Система убивает, система развращает, система должна пасть!

03.10.2026 15:38





Система убивает - преступники больные, и исполнители, и заказчики, и те, кто внедряет, и те, кто дает задания, и те, кто их «оправдывает», и вся система во главе с Бидзиной Иванишвили, - так находящаяся в заключении лидер партии «Дроа» Элене Хоштария отреагировала на информацию, распространенную осужденным Георгием Давитадзе.



Как отмечает Хоштария в письме, опубликованном на ее странице в Facebook, необходимо действовать, а главная слабость заключается в равнодушии.



«Система убивает, система развращает, система должна пасть! С учетом моего накопленного опыта, и в изоляторе, и в тюрьме, я абсолютно уверена, что этот кошмар в отношении Давитадзе действительно был совершен. Кроме того, об этом свидетельствует: 1. специально заслоняют камеру. 2. заранее подготовились, с перчатками и врачом. 3. формально размахивают детектором. 5. Делают это не впервые!



Преступники больны, и исполнители, и заказчики, и те, кто внедряет, и те, кто дает задания, и те, кто их «оправдывает», и вся система во главе с Бидзиной Иванишвили. Ответственность нужно возлагать как на них, так и самих себя. Нельзя мириться с этим, нужно действовать. Сегодня наша сила в совместной борьбе, а наша главная слабость - в равнодушии.



Моя семья и моя команда до конца будут рядом с заключенным Давитадзе и его семьей!», - пишет Элене Хоштария в письме из женской тюрьмы в Рустави.





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