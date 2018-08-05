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Прихожане Батумской епархии проведут акцию у Конституционного суда


05.08.2018   16:50
С благословения митрополита Батумского и Лазского Дмитрия, завтра в 16:00 перед зданием Конституционного суда пройдет мирная акция. Согласно информации, распространенной епархией в «Фейсбуке», будет проведен молебен за здравие, так же прозвучит призыв к властям, принять меры в связи с решением, принятым Конституционным судом 30 июля по поводу легализации употребления марихуаны.

«30 июля Конституционный суд принял антигосударственное решение и открыл нашим детям дорогу в ад. Это решение вдвойне губительно для грузинской нации, так как находящиеся под воздействием наркотиков и наркозависимые люди не смогут управлять страной, быть педагогами, врачами и так далее.

Кроме того, «обкуренные» люди не смогут быть отцами и матерями, что обусловливает деградацию и уничтожение нации! Мы не смогли предотвратить потребление нашими детьми конопли, когда закон был строгим и тем более, сегодня, когда мы будем бессильны, чтобы наши дети избежали этого яда! Поэтому мы едины, чтобы суметь спасти наше будущее», - говорится в заявлении, опубликованном епархией.






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