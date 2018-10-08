Грузинская почтовая марка «EUROPA 2018 - Беслетский мост» стала призером конкурса марок Европы

08.10.2018 14:23 Грузинская почтовая марка «EUROPA 2018 - Беслетский мост» заняла третье место в конкурсе европейских марок. В конкурсе участвовали 57 почтовых марок, голосование шло на специальной онлайн веб-странице. Под эгидой Почтового объединения Европы "PostEurop" ежегодно проводится конкурс европейских марок, тему конкурса выбирает рабочая группа марки и филателистов "PostEurop".



Темой текущего года были мосты, "Почта Грузии" представила на конкурсе грузинскую почтовую марку "EUROPA 2018-Беслетский мост". На марке отображен материальный памятник грузинской культуры XII века, который также называют мостом Царицы Тамар. Мост находится под Сухуми, на реке Беслети, является арочным мостом длиной 35 метров, высотой 8 метров, построен из известняковых плит на известковом растворе.



На каждом облицовочном камне выбиты грузинские буквы асомтаврули, а на западном крае расположена надпись на асомтаврули в одну строку:"Христос владыка всего живого… Славь в обеих мирах непобедимого царя царей Баграта". Раньше у моста стояла беслетская крепость, которая защищала в узком ущелье вход в город от набегов горных племен. У начала моста также стоял монументальный камень-стела с грузинским текстом, который пропал в начале 1990-х годов. Беслетскому мосту присвоен статус национального памятника Грузии.



В конкурсе европейских марок может принять участие только почтовый оператор страны-члена "PostEurop", имеющий право выпускать специальную почтовую марку с идентифицирующим символом "EUROPA".



Почтовые марки "Europa" являются одними из самых популярных и востребованных марок в мире, которые специально печатаются почтовыми операторами Европы под эгидой "PostEurop". Почтовые марки "Europa" означают тесное сотрудничество между почтовыми операторами Европы, и их тематика подчеркивает общие корни европейских стран в культурном и историческом свете, а также их общие цели.



Первая почтовая марка с символом "Europa" была выпущена в 1956 году, и именно с этого времени была заложена основа конкурсу европейских марок.

















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