

Аппатурай: НАТО не признает проведенные в Абхазии т.н. президентские выборы

26.08.2019 17:45





НАТО не признает проведенные 25 августа в Абхазии т.н. президентские выборы, - об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай написал на своей странице в «Фейсбуке».



«Страны-союзники по НАТО не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ », - пишет Джеймс Аппатурай.



Напомним, вчера в Абхазии прошли т.н. президентские выборы.



По данным де-факто ЦИК, лидирует действующий «президент» Рауль Хаджимба – у него 23,85% голосов. Представитель партии «Амцахара» Алхас Квициния получил 21,97%. За Хаджимба проголосовали 20 544 человека, за Квициния - 18 929 избирателей.



Второй тур «выборов» должен пройти 8 сентября.



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