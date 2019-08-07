

Galt&Taggart: В июле доход от туризма сократился на 5 миллионов долларов

07.08.2019 19:45





Июль месяц для туристического сектора Грузии был связан со значительными вызовами. 8 июля Россия приостановила прямое воздушное сообщение с Грузией. Несколько дней назад Национальная администрация туризма обнародовала статистические данные о том, сколько визитеров пересекли границу страны. Несмотря на негативные ожидания, статистика явствует, что поток визитеров возрос. В июле в стране находились 1 099 474 визитера (на 5,8% больше), из них в Грузии больше чем на 24 часа оставались 570 482 человека, из-за чего по методологии, именно они были взяты на учет, как туристы. Это количество туристов на 1% больше показателя аналогичного периода 2018 года.



Что касается непосредственно российского направления, в результате авиасанкций, заработавших с 8 июля, в июле количество российских визитеров снизилось на 6,4%. В течение месяца были взяты на учет в целом 159 063 пересечения границы. Из них 50 849 были транзитные визитеры, а 108 214 –туристы. Непосредственно количество российских туристов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года было на 14,8% меньше (18 851).



GALT & TAGGART сделала предварительную оценку о том, какой финансовый доход получила страна от этих визитеров. Старший аналитик GALT & TAGGART Каха Самкурашвили говорит, что в течение месяца туристический сектор Грузии получил около $428 миллионов дохода, что меньше на 1%, т.е. на 5 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Самкурашвили пояснил, что причиной этого снижения является сокращение количества российских туристов.



"У нас в июле месяце, по предварительной оценке, рассчитан доход туристической сферы в размере $428 миллионов долларов. Это сокращение около 1% по сравнению с минувшим годом. Это наша оценка.



Количество туристов увеличилось на 1%, но не стало многих российских визитеров, и был высокий рост из других соседних стран- Азербайджана, Армении, и Турции. Эти визитеры в среднем тратят еще меньше, чем визитеры из Российской Федерации. Соответственно, мы посчитали, что в целом было снижение. Вместо россиян наметился рост из Армении, Азербайджана, и Турции, эти другие страны заполнили нехватку из России. Несмотря на 1% рост, из-за качественно отличающегося перераспределения, немного сократились туристические поступления, это сокращение составляет около 4-5 миллионов долларов США"- заявил BMG старший аналитик Galt & Taggart Каха Самкурашвили.



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