

СГБ: Грузия разыскивала задержанного в Украине лидера ИГИЛ по линии Интерпола

16.11.2019 16:10

Новости-Грузия



Задержанный в Украине командир террористической группировки «Исламское государство» разыскивался Грузией по линии Интерпола. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщила о задержании в Киеве одного из ключевых руководителей «Исламского государства» по прозвищу Аль Бара Шишани. Как отмечают в СГБ, он является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили.



«Служба безопасности Украины в сотрудничестве со Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в участии в террористической организации задержала в городе Киеве гражданина Грузии Цезаря Тохосашвили, который разыскивался по красному циркуляру Интерпола», — сказано в сообщении ведомства.



Грузинские спецслужбы установили, что в 2014 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. В 2015 году он стал членом террористической организации «Исламское государство».



Также известно, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.



Тбилисский городской суд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.



Согласно информации Общинного радио Панкиси «Way», Цезарь Тохосашвили — уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.



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