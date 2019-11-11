

С 27 ноября Грузия на 6 месяцев станет страной-председателем Совета Европы

11.11.2019 10:11





С 27 ноября Грузия на 6 месяцев станет страной-председателем Совета Европы. Информацию об этом распространяет министерство иностранных дел.



В связи с предстоящим председательством Грузии с официальным визитом в Тбилиси прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Это ее первый официальный визит в ранге генерального секретаря.



В рамках визита Мария Пейчинович-Бурич проведет встречи с президентом, премьер-министрм, председателем парламента и руководителем делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы.



Так же состоится передача Грузии плана действий Совета Европы на 2020-2023 гг. Примечательно, что Грузия впервые становится страной-председателем международной организации.



27 ноября в Страсбурге состоится официальная церемония передачи председательства Грузии.



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