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С 27 ноября Грузия на 6 месяцев станет страной-председателем Совета Европы
11.11.2019 10:11
С 27 ноября Грузия на 6 месяцев станет страной-председателем Совета Европы. Информацию об этом распространяет министерство иностранных дел.
В связи с предстоящим председательством Грузии с официальным визитом в Тбилиси прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Это ее первый официальный визит в ранге генерального секретаря.
В рамках визита Мария Пейчинович-Бурич проведет встречи с президентом, премьер-министрм, председателем парламента и руководителем делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Так же состоится передача Грузии плана действий Совета Европы на 2020-2023 гг. Примечательно, что Грузия впервые становится страной-председателем международной организации.
27 ноября в Страсбурге состоится официальная церемония передачи председательства Грузии.
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