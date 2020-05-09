

Абхазия и Южная Осетия – последний оплот рейтинга Путина

09.05.2020 12:37



Сергей Михеев



Ситуация в России развивается далеко не лучшим образом. Этому способствуют такие факторы как падение цены на нефть, падение курса рубля, заторможенность производства, катастрофическое увеличение числа заболевших коронавирусом, отказ правительства оказать реальную помощь населению. Все эти факторы неминуемо приведут к росту безработицы, обнищанию граждан и возникновению армии недовольных людей. В итоге экономический кризис поглотит всю страну. Как правило, за экономическим последует и кризис политический. Первые признаки уже на лицо - рейтинг Путина, со дня его правления, опустился до исторического минимума. Всё это происходит накануне внесения поправок в Конституцию страны, что является одним из ключевых моментов в правлении Путина. С помощью намеченных изменений он намеревается оставаться у власти вечно. Он хорошо понимает, что на итог голосования за поправки к конституции, обязательно повлияет тот факт, как страна сумеет выбраться из сложнейшей ситуации. При таком раскладе дел падение рейтинга и вовсе не кстати.



В этом плане прогноз не утешительный и уже сейчас ясно, что потери во всём будут большие. В такой ситуации Президент Путин, не будучи уверенным в позитивном для себя исходе голосования по поправкам в конституцию, не рискнёт его проводить. Но оттягивать без конца тоже не получиться. Где икать выход? Аргументы «Крым наш» уже устарели и не работают. Более того, в России большинство уже понимают, что Крым лишь финансовая обуза для российских налогоплательщиков. Привычная для таких случаев новая, хотя бы маленькая победоносная война тоже не намечается. Не та ситуация что бы кого-то заседатели в Кремле обвинили в ее провоцировании – на фоне пандемии даже на Ближнем Востоке воцарился временный мир. Но новый заряд, новый всплеск положительных эмоций, который поможет поднять рухнувший рейтинг Путина обязательно нужен. Как стало известно в правительстве в этом направлении идет активная работа.



Опираясь на информации источников близких к Кремлю, становится известно, что заместитель министра экономики Михаил Бабич разрабатывает план расширения территории России за счёт вхождения в ее состав Абхазии и Южной Осетии. По плану Бабича на первом этапе должна состояться унификация законодательств Абхазии и Южной Осетии с законодательной базой РФ. Такой процесс создаст юридическую основу для вхождения упомянутых территорий в состав России. В таком случае придётся вносить новые поправки в проект к конституции и возникнет необходимость отправить его на доработку, а затем понадобится новое рассмотрение в думе. Указанная процедура займёт не мало времени и голосование можно будет перенести на будущий год, когда по мнению Бабича, ситуация в стране изменится к лучшему. А чтобы так часто не менять Конституцию, ныне намеченные поправки тоже отложат «на потом». К тому же присоединение Абхазии и Южной Осетии будет продолжением расширения территории России, начатое присоединением Крыма и поможет Путину вернуться на «пик славы».



План Бабича понятен. Хотя он прост и наивен, но такие темы – расширения территории России –в народе всегда срабатывали. Эта наша история, и от этого нам с вами некуда деваться. Тут главное преподнести правильно, чтобы «каждому холопу доходчиво и внятно было». И это все происходит на фоне нарастающей пандемии COVID-19, наличие которого наше правительство во главе Президента отказывалось признавать. В итоге получили претворение в жизнь старого коммунистического лозунга – «Догнать и перегнать Америку». Однако, тогда мы старались перегнать в развитии, а теперь догоняем по количеству зараженных больных. Такой политикой и такими темпами точно будем лидерами.



Досадно, но приходиться признать правильность слов Фёдора Ивановича Тютчева – «Русская история до Петра Великого – одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело». Нашим политикам должно быть хорошо известно, что за уголовные дела всегда должен кто-то понести наказание. Тут главный вопрос - кто будет этим «кто-то»?!





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