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Российские оккупанты захватили в Мцхета-Мтианети около 42 гектаров


15.06.2020   12:27


Новая линия оккупации в Мцхета-Мтианети - Давид Кацарава, член Антиоккупационного движения, публикует информацию, которую тщательно скрывают власти и духовенство.

Члены движения обнаружили новую оккупационную линию возле одного из монастырей, где было захвачено около 42 гектаров земли и там патрулируют российские солдаты. Однако по просьбе духовенства Кацарава не стал называть точное местоположение.

Оккупационная линия, которая до сих пор фиксируется в 500-600 метрах от монастыря, в действительности же находится уже в 50-60 метрах от монастыря, где российские оккупанты обыкновенно патрулируют. Мы суммировали наши грубые измерения и около 42 гектаров захвачены. Этот процесс, как мы узнали, начался около полутора лет назад и был неизвестен обществу – говорит Давид Кацарава.

По его словам, эти данные, наряду с GPS-координатами и точным указанием местоположения, вместе с участниками движения ознакомит дипломатический корпус.

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