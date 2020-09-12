

В оккупированном регионе Грузии, Абхазии, выявлены 38 новых случаев коронавируса

12.09.2020 11:45





За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в оккупирвоанной Абхазии проведено у 273 лиц, диагноз COVID-19 подтвержден у 38 из них, сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии составляет 610 человек. Из них 165 пациентов выздоровели, шесть человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались.



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