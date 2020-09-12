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Оккупанты продолжают незаконную «бордеризацию» на цхинвальском направлении
12.09.2020 15:45
По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, на территории, прилегающей к селу Хурвалети Горийского муниципалитета, оккупационным силами осуществлен очередной факт незаконной т.н. бордеризации.
Как отмечается в заявлении, проинформирована миссия наблюдателей ЕС, активирована «горячая линия».
«В связи с этим Служба госбезопасности активировала «горячую линию» и потребовала незамедлительного прекращения вышеуказанных незаконных действий, наносящих огромный ущерб среде безопасности. Об очередном деструктивном шаге оккупационных сил проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, также информация в связи с фактом будет передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и нашим международным партнерам. Незаконные деструктивные действия, осуществленные оккупационными силами, наносят ущерб среде безопасности на месте и крайне усложняют повседневную жизнь местного населения», - сказано в распространенной информации.
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