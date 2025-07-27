У нового Дворца спорта состоялась акция протеста «17 русских военнослужащих в стране Анцухелидзе»

27.07.2025 17:47





«17 русских военнослужащих в стране Анцухелидзе» – под таким лозунгом состоялась акция протеста у нового Дворца спорта.



По заявлениям участников акции, они опротестовывают то, что в Чемпионате мира по фехтованию принимают участие 25 российских спортсменов, из которых 17 являются военнослужащими.



«Главная причина то, что в Грузии проходит чемпионат мира по фехтованию, в котором принимают участие 25 российских спортсменов, из которых 17 - военнослужащие. Это те люди, которые убивали наших и украинских героев,. Сегодня между нами и российскими военными стоит грузинская полиция, и последние защищают их, а не нас. Нас выгнали со двора дворца с плакатами Анцухелидзе», - заявил один из участников акции.



Участники акции развернули баннеры со следующими надписями: «В стране Анцухелидзе русским не победить!», «Анцухелидзе – бессмертен!».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





