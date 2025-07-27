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У нового Дворца спорта состоялась акция протеста «17 русских военнослужащих в стране Анцухелидзе»
27.07.2025 17:47
«17 русских военнослужащих в стране Анцухелидзе» – под таким лозунгом состоялась акция протеста у нового Дворца спорта.
По заявлениям участников акции, они опротестовывают то, что в Чемпионате мира по фехтованию принимают участие 25 российских спортсменов, из которых 17 являются военнослужащими.
«Главная причина то, что в Грузии проходит чемпионат мира по фехтованию, в котором принимают участие 25 российских спортсменов, из которых 17 - военнослужащие. Это те люди, которые убивали наших и украинских героев,. Сегодня между нами и российскими военными стоит грузинская полиция, и последние защищают их, а не нас. Нас выгнали со двора дворца с плакатами Анцухелидзе», - заявил один из участников акции.
Участники акции развернули баннеры со следующими надписями: «В стране Анцухелидзе русским не победить!», «Анцухелидзе – бессмертен!».
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