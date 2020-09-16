

За 8 лет «ползучей оккупации» Грузия потеряла 35 35 млн. квадратных метров территории

16.09.2020 18:11





За последние 8 лет Грузия потеряла более 35 млн. квадратных метров территории из-за ползучей оккупации. По словам лидера антиокккупационного движения Давида Кацарава, т.н. «политика нераздражения» официального Тбилиси забрала территорию, равную 12-ти тысячам футбольных полей.



«Это 35 млн. квадратных метров, 3,5 тысячи гектаров, 35 квадратных километров. Это территория, которая никогда не входила в административные границы Цхинвальского региона и не совпадает ни с одной из карт линии оккупации <…> Это Сухуми и Цхинвали вместе, 12 тысяч футбольных стадионов, территория больше, чем Телави. Это Ваке, Вера, Сабуртало, Мтацминда, Ортачала и Авлабари вместе взятые», — сообщил Кацарава журналистам.



Напомним, 12 сентября Служба государственной безопасности Грузии сообщила о том, что представители оккупационного режима установили в районе Хурвалети столбы, предназначенные для забора. 15 сентября стало известно об аналогичном прецеденте на территории, прилегающей к селу Атоци Карельского муниципалитета и селу Земо-Никози Горийского муниципалитета.



В связи с незаконными действиями оккупационных сил Служба государственной безопасности активировала «горячую линию». Проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных переговоров.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





