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В Абхазии зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом
18.09.2020 19:48
В оккупированной Россией Абхазии зафиксировано 43 новых случая COVID-19.
По данным т.н. Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус были протестированы 187 человек, из них COVID-19 подтвердился у 43.
На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 73 инфицированных пациента, состояние 8 пациентов тяжелое.
За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 825 случаев заражения коронавирусом, 236 человек выздоровели и 7 скончались.
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