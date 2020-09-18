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В Абхазии зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом


18.09.2020   19:48


В оккупированной Россией Абхазии зафиксировано 43 новых случая COVID-19.

По данным т.н. Минздрава оккупированной Абхазии, за прошедшие сутки на коронавирус были протестированы 187 человек, из них COVID-19 подтвердился у 43.

На данный момент в Гудаутской районной больнице проходят лечение 73 инфицированных пациента, состояние 8 пациентов тяжелое.

За все время в оккупированной Абхазии зарегистрировано 825 случаев заражения коронавирусом, 236 человек выздоровели и 7 скончались.

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