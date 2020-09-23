

ЕС выразил обеспокоенность по поводу российских военных учений на оккупированных территориях Грузии

23.09.2020 20:26





«Военные учения на территории суверенного государства без согласия этого государства нарушают нормы и принципы международного права, отраженные в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии», — об этом говорится в заявлении миссии ЕС в ОБСЕ, касающегося проводимых Россией в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали масштабных военных учений «Кавказ 2020».



ЕС подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию выполнить свои международные обязательства, в том числе обязательства по Соглашению о прекращении огня, подписанному 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС.



На сегодняшнем форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности ряд делегаций стран-участниц осудили российские военные учения «Кавказ-2020»; заявления в поддержку Грузии также сделали делегации США, Канады, Великобритании и Украины, сообщает пресс-служба МИД Грузии.



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