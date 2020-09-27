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МИД Грузии призвал Минскую группу остановить армяно-азербайджанскую эскалацию
27.09.2020 13:44
Грузия обеспокоена дальнейшими военными столкновениями между Азербайджаном и Арменией, приведшими к человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
Отмечается, что Грузия надеется, что между сторонами будет достигнуто соглашение о прекращении огня:
"Мы надеемся, что стороны вернутся к переговорам и воздержатся от крупномасштабных военных операций, которые поставят под угрозу безопасность всего региона".
МИД Грузии призвал Минскую группу ОБСЕ и международные организации приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию и наладить конструктивный диалог: "Грузия готова содействовать деэскалации и налаживанию мира в регионе".
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