

МИД Грузии призвал Минскую группу остановить армяно-азербайджанскую эскалацию

27.09.2020 13:44





Грузия обеспокоена дальнейшими военными столкновениями между Азербайджаном и Арменией, приведшими к человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.



Отмечается, что Грузия надеется, что между сторонами будет достигнуто соглашение о прекращении огня:



"Мы надеемся, что стороны вернутся к переговорам и воздержатся от крупномасштабных военных операций, которые поставят под угрозу безопасность всего региона".



МИД Грузии призвал Минскую группу ОБСЕ и международные организации приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию и наладить конструктивный диалог: "Грузия готова содействовать деэскалации и налаживанию мира в регионе".



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