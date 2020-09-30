

Грузия отказала в транзите оружия для Азербайджана и Армении

30.09.2020 13:53





Грузия отказала Армении и Азербайджану в транзите оружия через свою территорию, они отнеслись к этому с пониманием, заявил глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили.



«Оба государства ценят нашу позиции. Речь идет о том, что какая-либо страна может попытаться использовать территорию Грузии для транзита и своих военных целей. Мы категорически отказали всем. Это знают наши соседи, они с уважением относятся к нашему подходу и ценят. Мы же анализируем ситуацию, следим за процессом и готовы к любому сценарию», — сказал Сесиашвили журналистам.



Парламентарий отметил, что Грузия поддерживает мирное урегулирование конфликта и призывает стороны к прекращению огня.



«У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией», — сказал Сесиашвили.



Третий день на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Жертвы есть как среди армянских, так и азербайджанских военнослужащих. Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга.



Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Потери среди военных есть с обеих сторон.



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