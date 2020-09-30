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В России предлагают нанести военный удар по Грузии для создания коридора в Армению
30.09.2020 21:06
В России заговорили о возможности нанести военный удар по грузинским системам ПВО и ВВС, поскольку Грузия заблокировала воздушное и сухопутное перемещение военных грузов из России на территорию Армении.
Информационные агентства накануне сообщали, что Грузия запретила российским военным судам входить в воздушное пространство для переброски грузов в Армению.
В связи с этим российские самолеты вынуждены делать крюк над Каспийским морем и заходить на территорию Армении через Иран. Решение Тбилиси вызвало резкую реакцию со стороны российских экспертов.
Журналист и телеведущий программы "60 минут" Евгений Попов сделал репост сообщения, в котором предлагается нанести удар по ПВО Грузии и получить возможность снабжать Армению российским оружием.
"В случае дальнейшей эскалации конфликта понадобится усиление российской группировки войск. И через кого тогда проламываться? Через Азербайджан так себе идея, все же очень близкий союзник Турции. А вот разнести грузинские ПВО и ВВС, которые не дают пролетать грузовым бортам, вполне себе возможный сценарий", - отмечено в сообщении.
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