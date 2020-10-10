

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Карабахе

10.10.2020 10:55





Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Соглашение заключено по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.



Их встреча при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова проходила в закрытом формате и длилась более десяти часов, завершившись лишь поздней ночью в субботу.



"Стороны согласились о нижеследующих шагах:



1) Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста;



2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;



3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;



4) стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - говорится в заявлении, зачитанном Сергеем Лавровым по итогам трехсторонних консультаций (цитата по Интерфаксу).



Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Бои между армянскими и азербайджанскими силами ведутся на нескольких участках фронта. В ход идут дроны, артиллерия, тяжелая техника и ракетные комплексы. По обе стороны фронта под обстрелы попадают мирные жители, есть десятки погибших.



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