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С 1 июля Грузия будет готова принять международных визитеров
07.05.2020 15:25
С 15 июня в Грузии будет задействован внутренний туризм, а с 1 июля Грузия будет готова принять международных туристов. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава на сегодняшней презентации антикризисного плана.
"С 1 июля мы будем готовы принять международных и иностранных туристов. С этим моментом совпадает открытие сухопутных и воздушных границ в соответствии с безопасными коридорами, так как все эту будет сделано, в первую очередь, с приоритетом защиты здоровья наших граждан", - отметила Турнава.
По ее словам, именно с 1 июля начнется поэтапное восстановление воздушного сообщения.
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