Журнал путешествий The Culturetrip советует читателям посетить Тбилиси

12.05.2020





Журнал путешествий The Culturetrip советует своим читателям после окончания пандемии коронавируса съездить в Тбилиси и еще пять городов Европы.



Информацию о статье в данном журнале распространяет Национальная администрация туризма в Грузии.



В статье под заголовком — Travel After Coronavirus: The Lesser-Known European Cities To Visit, журналист Жозефин Платт Готтенберг описыват Тбилиси наряду с Белградом, Тираной, Гданьском и Кордобой. Статья начинается с Тбилиси.



«Тбилиси имеет уникальное географическое и культурное положение. Культура переплетена с историей и развитием этого города. Тбилиси выделяется своими советскими, модернистскими зданиями, церквями и средневековыми крепостями. Это инновационный город, в котором сочетаются сцены искусства и моды. Последнее повлияло на мировую моду в последние годы. Многие дизайнеры и покупатели заинтересовались Тбилиси», — говорится в публикации.



Автор статьи советует читателю посетить Национальную галерею Дмитрия Шеварднадзе и Музей изобразительных искусств Грузии, а также посетить серные бани и попробовать хачапури.



Журнал путешествий The Culturetrip ежемесячно имеет 20-миллионную аудиторию читателей по всему миру.



