

Грузинские фермеры смогут потратить деньги от государства только в спецмагазинах

13.05.2020 13:58

"СОВА"



Государственную помощь в размере 200 лари на каждый зарегистрированный гектар угодий грузинские фермеры смогут использовать только в специализированных аграрных магазинах. Об этом в эфире Palitranews заявил замдиректора Агентства по развитию сельского хозяйства Георгий Джибладзе. По его словам, речь идет о владельцах участков площадью от 0,25 Га до 5 Га.



«Фермерам будут розданы пластиковые карты Liberty Bank. Возможно, у кого-то они уже есть. На эти карты будут начислены 200 лари за каждый гектар земли. Их можно будет использовать в специализированных аграрных магазинах. То есть в магазинах, которые продают товары, необходимые для сельскохозяйственной деятельности, будь то пестициды, средства по уходу за растениями или другие. Вместе с тем, землевладельцы с более чем 1 гектаром земли смогут воспользоваться сервисом механизации», — пояснил Джибладзе.



Напомним, 12 мая правительство Грузии представило антикризисный план по поддержке сельскохозяйсвтенного сектора. По словам премьер-министра Георгия Гахария, в стране не должно остаться ни единого участка необработанной земли. С целью стимуляции фермеров, все, кто зарегистрирвует угодья до конца года, получат 200 лари на каждый гектар.





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