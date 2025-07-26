Гахария: Режим «Грузинской мечты» нападает на дипломатов, мирится с врагом и вторит российской пропаганде

26.07.2025 15:06





Режим «Грузинской мечты» нападает на дипломатов ближайших друзей и союзников Грузии, в то время как мирится с врагом и вторит российской пропаганде, — написал в социальной сети X председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, «Грузинская мечта» — самая большая внутренняя угроза европейскому будущему Грузии.



«Моя поддержка Павлу Герчинскому, послу ЕС в Грузии. Режим «Грузинской мечты» нападает на дипломатов ближайших друзей и союзников Грузии, в то время как мирится с врагом и вторит российской пропаганде. Это сознательная попытка унизить наших союзников, нанести ущерб имиджу Европейского Союза и оторвать Грузию от демократического мира. «Грузинская мечта» — самая большая внутренняя угроза европейскому будущему Грузии», — написал Георгий Гахария.







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