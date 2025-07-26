Жертвой автоаварии в Хоби стал 3-летний ребенок

26.07.2025 13:38





В результате ДТП в Хоби погиб 3-летний ребенок.



По имеющейся информации, после столкновения двух автомобилей одна из машин сбила мать с ребёнком. После инцидента спасти несовершеннолетнего не удалось.



Как сообщают в Министерстве ВД, в рамках расследования задержано одно лицо, следствие начато по статье 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).





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