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Жертвой автоаварии в Хоби стал 3-летний ребенок
26.07.2025 13:38
В результате ДТП в Хоби погиб 3-летний ребенок.
По имеющейся информации, после столкновения двух автомобилей одна из машин сбила мать с ребёнком. После инцидента спасти несовершеннолетнего не удалось.
Как сообщают в Министерстве ВД, в рамках расследования задержано одно лицо, следствие начато по статье 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).
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