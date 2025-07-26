Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жертвой автоаварии в Хоби стал 3-летний ребенок


26.07.2025   13:38


В результате ДТП в Хоби погиб 3-летний ребенок.

По имеющейся информации, после столкновения двух автомобилей одна из машин сбила мать с ребёнком. После инцидента спасти несовершеннолетнего не удалось.

Как сообщают в Министерстве ВД, в рамках расследования задержано одно лицо, следствие начато по статье 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна